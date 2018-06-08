كيف يتم التصدي لفلول داعش في حوض حمرين

أخبار الآن | ديالى - العراق (حسام الأحبابي)

كشف قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي أن فلول داعش يتسللون الى مدن المحافظة عبر طريقين بالتزامن مع العملية العسكرية التي تقودها قواته في حوض حمرين.

وقال العزاوي لأخبار الآن إن الطرق التي يتسلل إليها المسلحون من بقايا داعش هي عبر المنطقة الجبلية بين طوزخرماتو جنوبي كركوك ومنطقة كفري جنوب شرقي كركوك , أما الثانية فهي غرب نهر العظيم جنوب شرقي سامراء.

وذكر قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي أن المنطقة الجبلية بين طوزخورماتو وناحية كفري في كركوك التي يتخفها فيها إرهابيو داعش تعتبر من أخطر المناطق حاليا نتيجة تسللهم منها وحدوث بعض الخروقات الأمنية في كركوك وديالى وصلاح الدين.

وقال العزاوي إن قواته تحاول باستمرار البحث عن مقاتلي داعش المتخفين والقادمين من هذه المناطق من أجل إلقاء القبض عليهم.

يشار إلى أن محافضة ديالى تشهد باستمرار خروقات أمنية وعمليات مسلحة تستهدف المدنيين في القرى الواقعة الى الشمال والشمال الغربي من مدينة بعقوبة ينفذها مسلحو داعش الذين ما زالوا يحاولون الانتشار في هذه المحافظة.

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