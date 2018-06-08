وزير الموارد المائية العراقي: طهران وأنقرة تتحكمان بمياهنا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أكد وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي أن إيران تسيطر على نهري الزاب الأسفل والكرخة وتتحكم بالتدفق المائي للعراق، وأن تركيا هي الأخرى أقامت خمسة َ سدود كبرى على نهر الفرات ودجلة ما أدى الى تفاقم أزمة المياه في العراق.

وقال الجنابي في مؤتمر صحفي إن العراق بحاجةٍ الى استنفارِ علاقاته السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وأن هذا ليس عملاً خاصاً بالموارد المائية بل هو عمل وطني شامل.

وأضاف الجنابي "اننا نطمئن جميع المواطنين بأنه لا توجد ازمة كارثية تستدعي القلق على حياة المواطنين، فنحن نستطيع بخزينة الماء الحالي تامين زراعة ٢ مليون دونم، لأن أزمة المياه الحالية لا تختلف عن سابقاتها في السنوات الماضية الاخيرة".

وأشار الجنابي أن "أسباباً داخلية منها التجاوزات على حصص المياه وايضاً النباتات الضارة والتسربات في الانهر فاقمت أزمة الجفاف أيضاً"

وتطرق الجنابي حول موضوع إنتشار صور لمجموعة من الشباب وهم يمشون فوق الأنهار في العراق، فقال "السبب الرئيس لوجود الشنبلان هو التلوث، وقد رأينا شباباً يمشون على المياه بسبب الشنبلان، فعمل وزارة الموارد المائية ليس إزالة الشنبلان والأدغال، الذي تعود خلال أسبوع واحد، وإنما وعي المواطن هو المسؤول".

وأضاف الجنابي أنه تم الاتفاق مع تركيا على آلية تمنع جفاف نهر دجلة وملء سد أليسو في فترة تبدأ من 1 حزيران وحتى 1 تشرين الثاني لكن تركيا قامت بتأجيله الى مطلع شهر تموز المقبل"، مؤكداً انه "سيتم أطلاق كميات من المياه الى نهر دجلة تمنع حصول جفاف فيه".

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