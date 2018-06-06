تشخيص وعلاجات حديثة لتأكل وخشونة مفصل رأس عظم الفخذ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

مفصل الورك يقع عند التقاء الجزء الأعلى من عظمة الفخذ بالجزء السفلي من عظمة الحوض.

وهذا المفصل يعتبر من المفاصل الكبير في الجسم ويوفر قدراً كبيراً من الحركة الازمة للقيام بالأنشطة الطبيعية

,ومن اعراض تأكل وخشونة مفصل عظم الفخذ عند كبار السن

الألم: وهو الشكوى الأساسية و يكون أكثر مع الوقوف على الرجل المصابة والمجهود مثل المشي لمسافات طويلة.

و مع تدهور الحالة تقل المسافة التى يمشيها المريض بدون ألم الى أن يصبح الألم موجودا حتى أثناء الراحة و قد توقظ المريض من النوم.

كما يؤدي الألم الى أن يضطر المريض للمشي و هو يعرج فى محاولة منه لتقليل الحمل على المفصل.

نقص مدى حركة المفصل: تدريجيا يصبح المريض غير قادر على تحريك مفصل الفخذ لكامل مدى حركته فى المد و الثني و الدوران.

ومن أهم طرق العلاج التحفظية يمكن أن تتمثل فى :

1_ الحفاظ على الوزن قريبا من الوزن المثالى لمنع التحميل على المفصل وإجهاده .

2_ وصف مضادات الالتهاب فى حالة زيادة الآلام .

3_ الحقن الموضعى بالمادة الزلالية أو مواد أخرى لتحسين معدل حركة المفصل ويفضل أن يكون تحت جهاز السونار العضلى الحركى لاعطاء نتائج أفضل.

.في حالات خشونة مفصل الورك المتقدمة عند كبار السن أو الذين يبلغون الأربعين عاماً أو أكثر فإن الحل الجراحي

هوا الأفضل وعادة يكون عند كبار السن تدهور شديد لغضاريف المفصل. فى هذه الحالة يصبح الألم شديدا حتى أثناء الراحة و تقل المسافة التى يستطيع المريض مشيها. فإذا وصل المريض لهذه المرحلة وكان لايستجيب للعلاج التحفظي فيتم اللجوء لجراحة تركيب مفصل فخذ صناعي.

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