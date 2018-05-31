تقنيات جديدة لعلاج شبكية العين بأقل تدخل جراحي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

يعد تلف الشبكية أحد أخطر الأمراض التي تصيب العين، وهناك تقنيات جديدة لعلاج شبكية العين بأقل تدخل جراحي عن طريق الحقن الدوائية

تطورت التقنيات الجديدة بدرجة عالية من التخصص في معالجة أمراض العيون السكرية وأمراض العيون الشبكية الأخرى ذات الصلة باستخدام الآلات المتطورة مثل (كاميرا قاع العين، والتصوير الرقمي للأوعية الدموية بقاع العين

وهناك أيضا تقنيات جديدة في جراحة الشبكية وهي أحدث آلات استئصال الزجاجية (تقنيات من دون غرز – حد أدنى من الاختراق) وأكثر ميكروسكوب جراحي

لتحقيق شفاء سريع وآمن وكامل.مثل

ويتم تحديد نوع العلاج بحسب المرحلة التي وصل إليها تطور الحالة، فعند الاكتشاف المبكر يكون العلاج بالمتابعة، وإذا كانت الإصابة بعيدة عن مركز الإبصار يتم استخدام الليزر

و إذا كانت الشرايين المتضررة محدودة أو بعيدة عن مركز البصر،

ولكن مع الحالات المتقدمة التي يحدث بها نزيف نتيجة ظهور الشرايين غير الطبيعية، يتم استخدم أسلوب حديث لعلاج أمراض الشبكية، وهى حقن الأدوية الجديدة، كما تعتمد نسبة الشفاء من المرض على سن المريض، وقت التشخيص وقوة درجة الإصابة، والتاريخ العائلي

ويتم استخدام الليزر في علاج أمراض العيون على مدى عقود وتم اعتماده كعلاج اعتيادي لأمراض العيون، ومازال الأطباء يستعينون به في علاج الكثير من الأمراض، ولكن بالنسبة للإصابات التي ترتبط بمركز الإبصار، فإن العلاج بالليزر يحمل الكثير من الأضرار، حيث يتم توجيهه ناحية الشرايين دون التمييز بين منطقة وأخرى، ومع معالجة الشرايين غير الطبيعية يتلف أيضاً بعض خلايا الشبكية.

وتعد الحقن فهي تُعد نقلة نوعية في علاج أمراض العيون، وهى تحتوي على المواد التي تثبط عمل الهرمون داخل العين، كما أنها تعتبر دواء اختياريا في العلاج، بمعنى أنها تستهدف الشعيرات الدموية التي تكون أصل مشكلة الإصابة، ويتم أعطاء المادة لتذهب للمنطقة المتضررة في العين، ما يجعل الشرايين غير الطبيعية تتقلص، وتعطى مساحة لتتجدد ونمو الشرايين الطبيعة، ولذلك يجب إعطاء الحقن بشكل شبه مستمر ومتكرر، فمن الحالات النادرة التي يتم علاجها بحقنة واحدة فقط، كما يمكن أن يتم وصف جرعة محددة للمريض في بعض الحالات وتكون على هيئة عدد من الحقن، لتحد من تطورات ومضاعفات المرض ومدى انتشاره، وتختلف الحُقن الدوائية بحسب أنواعها، ومدى كفاءتها، والأمراض التي تعالجها

، وهناك الكثير من أمراض العيون التي يتم معالجتها بنفس الحقن مثل: -

* اعتلال الشبكية السكرى الذي يتسبب في فقدان النظر بنسبة 50% للمصابين بداء السكرى، نزيف متكرر داخل العين.

* انسداد الوريد الرئيسي في الشبكية (الجلطات).

* اعتلال الشبكية لدى الأطفال الخدج.

اقرأ أيضا:

سرطان القولون .. الخطر الصامت