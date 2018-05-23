المدينة الاشورية المفقودة.. إكتشاف أثري عظيم في دهوك

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أعلنت المديرية العامة للاثار في محافظة دهوك، عن إكتشاف موقع أثري يعود تاريخه الى 5000 سنة قبل الميلاد في ناحية سيميل التابعة للمحافظة وهي المدينة الأشورية المفقودة التي وردت بنصوص أكدية وبابلية.

اكتشفت مدينة أثرية يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام قبل الميلاد في قصبة باسطكي شرقي مدينة دهوك بإقليم كردستان ، وذلك بعد ثلاثة أعوام من عمليات التنقيب من قبل فرق البحث والتنقيب الكردية - الألمانية المشتركة، والتي قامت بتحليل ألواح طينية كشفت نتائجها معلومات عن المدينة الآشورية المفقودة التي تسمى "ماردامان".

ويشرح لنا أحد أعضاء فريق التنقيب الأثري انه تم اكتشاف العديد من القطع الأثرية في الموقع المكتشف كالتماثيل والأختام والنقود والنصوص المسمارية المنقوشة على ألواح طينية وقطعة أو قطعتين صغيرتين من الذهب ونصوص مسمارية تم الإعلان عنها و100 لوحة طينية مسمارية في الجزء الشرقي من الموقع الأثري المكتشف.

وغير بعيد عن هذه القرية الهادئة اكتشف علماء الآثار أيضًا طبقات المستوطنة التي يعود تاريخها إلى فترة الإمبراطورية الأكدية والتي اعتُبِرَت أول إمبراطورية في التاريخ البشري.

ويوضح حسن أحمد مدير آثار دهوك قائلا:

تم تحليل إثنان من اللوحات المكتشفة ويتضح منها أن المدينة المفقودة التي كان الأثريون مختلفون على موقعها المؤكد أن مدينة هي مدينة مردبان أن المدينة كانت هنا في تل باسطكي الأثري مردبان تعتبر من المدن الأثرية المهمة في ميزوبوتاميا القديمة ذكرت في النصوص المسمارية السومرية في الألف الثالث قبل الميلاد

تثبت الحفريات في الأراضي المحيطة بـ«باستكي» أنّها أرض غنية ثقافيًا بشكل غير متوقع، إذ تقع في تقاطع الطرق بين حضارات بلاد ما بين النهرين وسوريا والأناضول خلال العصر البرونزي

ويضيف ناظم زيباري خبير اثار ان:

هذا الاكتشاف يثبت لنا ماهية العيش في هذه المدينة ولغة أهالي المدينة بالإضافة عن تعاملاتهم مع الآخرين وستقودنا الاكتشافات الأخرى لاحقا إلى تفاصيل أوسع حيث أن المعلومات المتوفرة حاليا هي نتائج تحليل لوحين طينيين حيث أن هناك 98 لوحة أخرى لم يتم ترجمتها وتحليها إلى اللغات الأخرى لنحصل على معلومات أوفر عن هذه المدينة المكتشفة.

الموقع الاثري يدل على وجود دولة في دهوك قبل عصور الغزوات القديمة التي قبل الميلاد ,فقام فريق بحث من جامعة هايدلبرج بألمانيا، بفك شفرة النص من على الأجهزة اللوحية، للعثور على اسم هذه المدينة القديمة "ماردامان".

