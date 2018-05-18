مصراته تنظم أول مزاد لبيع الخيول العربية

أخبار الآن | مصراتة - ليبيا (جمال العريبي)

ُأقيم في مدينة مصراته الليبية ، مزاد علني للخيول العربية الاصيلة ، استـَعرض فيه أصحاب الخيول ما لديهم من أحصنة.

واستَعرض المشاركون خيولهم بشكل مبهر أظهر جمال الخيول ومهارة أصحابها...

‏155 ألف دينار ليبيّ، أي ما يُعادل 25 ألف دولار أمريكي كان السعر الأعلى للمهر ‏‏"تايغر" والذي تمّت المُزايدة عليه بمزاد السلام الليبي للخيول المقام بمدينة مصراتة ‏الليبية. مُلّاك الخيول ومُحبوها من مختلف المدن الليبية كانوا أمام موعد مع هذا المزاد ‏الذي تمّ تنظيمه بمبادرة من اتحاد الفروسية الليبي، ومشاركةٍ واسعة لأصحاب ومالكي ‏المهور في ليبيا. ‏

( إبراهيم الشكري ) رئيس الإتحاد الفرعي للفروسية

أكثر من 130 مُشاركاً بالخيول المزايدة في هذا المزاد الذي جاء ليؤكد على مدى تمسك ‏الليبيين برياضة الفروسية والمكانة التي التي تحتلها في قلوبهم، ولتكون مثل هذه ‏المبادرات بمثابة نقطة التقاء تجمع بين مختلف فرسان ومالكي الخيول من مختلف المدن ‏والمناطق. ‏

‏:( بشير أبوجبيرة ) أحد ملاك الخيول

المزاد ليس هو الأوّل من نوعه في ليبيا، حيثُ سبقته عدة مزادات أقيمت في أكثر من ‏مناسبة ومدينة ليبية. ‏

اقرأ أيضا:

الليبيون يعانون لتوفير احتياجات شهر رمضان لنقص السيولة