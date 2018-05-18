مصراته تنظم أول مزاد لبيع الخيول العربية
أخبار الآن | مصراتة - ليبيا (جمال العريبي)
ُأقيم في مدينة مصراته الليبية ، مزاد علني للخيول العربية الاصيلة ، استـَعرض فيه أصحاب الخيول ما لديهم من أحصنة.
واستَعرض المشاركون خيولهم بشكل مبهر أظهر جمال الخيول ومهارة أصحابها...
155 ألف دينار ليبيّ، أي ما يُعادل 25 ألف دولار أمريكي كان السعر الأعلى للمهر "تايغر" والذي تمّت المُزايدة عليه بمزاد السلام الليبي للخيول المقام بمدينة مصراتة الليبية. مُلّاك الخيول ومُحبوها من مختلف المدن الليبية كانوا أمام موعد مع هذا المزاد الذي تمّ تنظيمه بمبادرة من اتحاد الفروسية الليبي، ومشاركةٍ واسعة لأصحاب ومالكي المهور في ليبيا.
( إبراهيم الشكري ) رئيس الإتحاد الفرعي للفروسية
أكثر من 130 مُشاركاً بالخيول المزايدة في هذا المزاد الذي جاء ليؤكد على مدى تمسك الليبيين برياضة الفروسية والمكانة التي التي تحتلها في قلوبهم، ولتكون مثل هذه المبادرات بمثابة نقطة التقاء تجمع بين مختلف فرسان ومالكي الخيول من مختلف المدن والمناطق.
:( بشير أبوجبيرة ) أحد ملاك الخيول
المزاد ليس هو الأوّل من نوعه في ليبيا، حيثُ سبقته عدة مزادات أقيمت في أكثر من مناسبة ومدينة ليبية.
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