الجيش الليبي يستعيد 3 محاور من الجماعات المتشددة بدرنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

أعلن الجيش الوطني الليبي أن القوات التابعة له حققت تقدماً إلى داخل درنة بينما دخلت بعض الأفواج العسكرية المدينة من الجهة الشرقية والغربية و إستعادت عدداً من المحاور والمواقع التي وصفها بالحصينة للجماعات المتشدة.

بعد نحو 72 ساعة من إعلان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بدء عمليات لتحرير درنة من الجماعات الإرهابية وتلك الموالية لتنظيم داعش، أعلن الناطق الرسمي بإسم الجيش الليبي أحمد المسماري إستعادة الجيش ثلاثة مواقع وصفها بالحصينة بالقرب من المدينة, مضيفاً في بيان نشره على صفحته الرسمية أن قوات الجيش نفذت مهمة قتالية خطط لها مسبقاً في محور الظهر الحمر ومحور الحيلة ومحور مرتوبة وأسفرت عن إستعادة السيطرة عليها.

يأتي ذلك فيما أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي عزمها تحرير كامل ليبيا من شرقها إلى غربها وجنوبها بعد حسم المعركة مع الجماعات المتشددة في مدينة درنة شرقي البلاد , هذا ويخوض الجيش الوطني الليبي معارك عنيفة جنوب المدينة وشرقها بينما شن سلاح الجو غارات جديدة على معاقل المسلحين ألحقت بهم خسائر فادحة.

في غضون ذلك أكدت مصادر ميدانية ليبية أن قوات الجيش تمكنت من الوصول إلى بوابة الوادي على طريق الشلال مرورا بالسد الكبير , في حين بلغت قوات أخرى نقطة تلاقي الطرق المعروفة بـ T الكسارات , مضيفة أن الجيش تمكن من تدمير آليات مدرعة تابعة للجماعات المتشددة في محور باب طبرق شرقي المدينة.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن الثلاثاء الماضي سيطرته على مواقع جديدة في درنة , مضيفاً أنّ تقدم الجيش الليبي كبّد الجماعات المتشددة خسائر فادحة في الأفراد والآليات , بينما تتقدم القوات الليبية بإتجاه تحرير مناطق أخرى من المدينة.

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