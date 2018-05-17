مرشحو قوائم إنتخابية في الموصل يعترضون على نتائجهم

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

شكك ممثلو عدد من القوائم الإنتخابية بنزاهة أجهزة العد والفرز الألكترونية التي قالوا إنها أفرزت نتائج غير مطابقة لحقيقة عدد المصوتين لقوائمهم الإنتخابية.

و قال ضباط في شرطة نينوى "إن ناشطين مدنيين ومواطنين خرجوا إلى شوارع الجانب الأيسر لمدينة الموصل وهم يرفعون لافتات تندد بنتائج الانتخابات وتتحدث عن تسجيل حالات تزوير وخروقات في عشرات المراكز الانتخابية ما أدى إلى إقصاء مرشحين من العملية السياسية".

و أضاف أن "المحتجين على نتائج الانتخابات تجمعوا أمام مبنى محافظة نينوى ومجلسها ومكتب انتخابات نينوى من أجل الضغط على الجهات المسؤولة لإعادة النظر بالنتائج الانتخابية".

و قال ناشطون مدنيون ومنظمو الاحتجاجات في الموصل "إن محافظة نينوى شهدت انتخابات غير نزيهة فهناك من تعمد قطع التيار الكهربائي عن مراكز إنتخابية لتعطيل أجهزة التصويت وهناك من منع الناخبين من حرية الإدلاء بأصواتهم وإختيار مرشحهم فضلا عن تزوير صناديق الإقتراع التي إعتمدت على التصويت الإلكتروني" حسب قوله.

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