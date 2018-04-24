تقنيات طبية حديثة لعلاج الكلف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

عد مشكلة الكلف مشكلةً شائعة ومن المشاكل التي تؤرّق العديد من الأشخاص خاصةً النّساء، حيث إنّ 90% ممن يصابون بالكلف هم من النّساء، ويظهر الكلف على شكل بقعٍ داكنة اللّون، وتغيُّرٍ في لون البشرة، وتظهر أحياناً لدى النساء الحوامل خلال الأشهر المتوسطة والأخيرة من الحمل وهناك علاجات جديدة لعلاج الكلف

تعد مشكلة الكلف مشكلةً شائعة ومن المشاكل التي تؤرّق العديد من الأشخاص خاصةً النّساء،

حيث إنّ 90% ممن يصابون بالكلف هم من النّساء، ويظهر الكلف على شكل بقعٍ داكنة اللّون، وتغيُّرٍ في لون البشرة، وتظهر أحياناً لدى النساء الحوامل خلال الأشهر المتوسطة والأخيرة من الحمل

ويحدد الأطباء نوع الكلف من درجة عمقه في الجلد، فهو إما (سطحي أو عميق)، ويمكن لأخصائي الجلدية تحديد ذلك من معاينة هذه البقع، حيث يمكنه تقدير درجة تغلغلها في طبقات الجلد تبعاً لحجمها وشدة لونها.

ومن الممكن أن تظهر في أجزاءٍ أُخرى من الجسم، خاصةً الأجزاء التي تتعرض للشّمس، فقد تظهر على الجبين، الأنف، والخدود، والذقن، والرقبة، والكتف. ،

ومن أسباب الكلف ليست واضحة حتى الآن و من المحتمل أنه يحدث عندما تكون خلايا صنع اللون في الجلد (الخلايا الصباغية ) تنتج الكثير من الميلانين و الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة هم أكثر عرضة للكلف لأن لديهم خلايا صباغية أكثر نشاطا من ذوي البشرة الفاتحة .

وتعاني الكثير من النساء في فترة الحمل، مِن مشكلة الكلف؛ وذلك بسبب زيادة إفراز الهرمونات في فترة الحمل. التعرض لأشعّة الشّمس؛ إذ إنّ الأشعّة فوق البنفسجيّة تؤثّر على الخلايا المسؤولة عن الصّبغة

وكذلك إستخدام حبوب منع الحمل؛تؤدي أيضاً إلى زيادة إفراز الهرمونات وظهور الكلف لاحتوائها على هرمون الأستروجين أو البروجسترون .

وستخدام العلاجات الهرمونيّة، مثل علاجات الغدة الدرقية.

والأشخاص ذوو البشرة السّمراء أكثر عرضةً للكلف من ذوي البشرة الفاتحة.

ويعتبر الليزر من الطرق التي انتشرت حديثاً في علاج العديد مشاكل الجلد، لذلك فهو أيضاً يستخدم في علاج وإزالة الكلف، هناك عدّة أنواع من الليزر، وأيضاً عدّة شركات مصنّعة له، لذلك تختلف جودة الليزر من نوع لآخر،

وبالتالي تختلف فعاليته في إزالة الكلف أو طريقة إزالة للكلف، حيث يعتبر النوع الذي يزيل الكلف بالتدريج وبهدوء من أفضل الطرق لإزالة الكلف بالليزر، حيث إنّه لا يسبّب الضرر للبشرة،

