محمد صلاح يحقق أرقام قياسية و تاريخ جديد للكرة العربية

أخبار الآن | القاهرة-مصر-عبدالله حميد (خاص)

بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي تربع اللاعب محمد صلاح على عرش قلوب العرب و احتل قلوب البريطانيين بهذا الانجاز و كان على شعبه المصري ان يكرمه على طريقته و يحتفل بانجازاته في بلده الأم

ساحر العقول والقلوب الشاب المصري الذي تدرج في أندية أوروبا بعد خروجه من نادي المقاولون العرب حتى وصل إلى قمة تألقه هذا الموسم مع ليفربول، ليصبح هداف البريميرلييج، لتتغنى به جماهيره في كل أنحاء العالم، بل خصصوا له جدرانا ليرسموا لوحاتهم الخاصة.. بالأمس محمد صلاح زاد بطولاته الخاصة بفوزه بجائزة أفصل لاعب في الدوري الإنجليزي

وكل يوم تزداد محبة الجماهير للفرعون المصري فبعد أن رسموا له لوحات في الشوارع وعلى الجدران في كل ربوع مصر وفي محافظته الغربية اليوم يتسابق الأطفال على اقتناء فانوس محمد صلاح ليستثمر بذلك تجار الفوانيس اسم اللاعب الأفضل في مصر في الوقت الحالي، ما زاد من إقبال الجميع على شرائه في الأيام الأولى لظهوره بالأسواق

النجم المصري بات ثاني لاعب عربي يفوز بجائزة الأفضل في انجلترا، بعد الجزائري رياض محرز. وتألق محمد صلاح بصورة لافتة للأنظار في أولى مواسمه مع ليفربول، وكسر أكثر من رقم قياسي مع الريدز، حتى الآن، أبرزها وصوله إلى 41 هدفا في جميع المسابقات، ويحطم رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كأول لاعب يسجل في أكبر عدد من المباريات خلال موسم واحد.

علق الناقد الرياضي أحمد جلال قائلا: محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة موهوب واستطاع تحقيق إنجازات متتالية فقط، بل عقلية متحركة وصناعة تم استثمارها بشكل جيد ولم يفز بأي جائزة من فراغ، وحصل على 25 جائزة

وأضاف مصطفي حسن قائلا سيكون أفضل لاعب في العالم وأفضل من رونالدو وميسي.

أما السيد أبو القاسم عبده قال هو لاعب محترم وعلى خلق عال ومثّل شباب مصر خير تمثيل وأدى ما عليه، وعلى المستوى الإنساني رجل خير جدا.

وأضافت نادية إبراهيم قائلة لاعب محترم وشرّف المصريين جميعا

أحمد محمود حسين قال: خلوق وقريب من الله وسيكون أفضل أيضا.

أما علي وائل قال " أتمنى أن يحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم ويتفوق على رونالدو وميسي.

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