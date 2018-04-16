جولة في سوق عدن للمواشي

أخبار الآن | عدن – اليمن - فيصل الذبحاني ( خاص)

سوق الماشية في عدن أو ما يطلق عليه سوق اللحوم هو أكبر سوق لبيع الماشية واللحوم الحمراء في المدينة ويقع في شمالي مدينة عدن وينقسم السوق إلى قسمين رئيسيين القسم الأول ساحة كبيرة تستخدم لبيع الماشية بكافة أنواعها من أغنام و جمال وابقار وغيرها والقسم الآخر عبارة عن مبنى يتم فيه كل عمليات الجزارة والذبح.

تأتي الماشية إلى هذا السوق من عدة محافظات أهمها لحج وأبين وتعز وكل مناطق تهامة.

تحدث الناس معنا في الجولة بخصوص تأثير تقلبات سعر الدولار على القدرة الشرائية للمواطنيين وكيف تلعب المشتقات النفطية دورا هاما في توفير وانعدام الماشية من السوق..

واجمع الحاضرين من بائعين ومشترين أن الحرب كان لها تأثير قوي وبارز بالاتجاه السلبي على هذه التجارة.

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