إن كنت تستخدم العدسات اللاصقة.. فكر مرة أخرى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

تختلف وسائل تصحيح النظر بين العدسات اللاصقة والنظارات الطبية وعملية الليزك، غير أن لاستخدامِ العدسات اللاصقة أضراراً كثيرة تتمثل في إصابة العين ببعض الأمراض منها القروح القرنية.

نتعرف إلى بعض أضرار العدسات اللاصقة مع عبير عبدالله المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن.

يتردد الكثير من الأشخاص من التخلص من النظارات الطبية ويجدون حيرة بينها وبين إستخدام العدسات اللاصقة ومنهم من يلجأ إلى عمليات الليزك ولكن يظل السؤال أيهما الأفضل

ألتقينا بإستشاري جراحة العيون الطبيب أحمد خشاب وأفادنا بالتالي :

لا ينصح أطباء العيون بارتداء العدسات إلا في بعض الحالات وذلك لأن العدسات اللاصقة تسبب العديد من أمراض العين كجفاف أو قروح قرنية ، أو فقدان القرنية للإحساس، كما أن وضع العدسات ونزعها وتنظيفها ليس عملياً خاصة للمصابين بالتهاب مفاصل اليدين، .

غير أنه في بعض الحالات يفضل استعمال العدسات اللاصقة على النظارات فعلى سبيل المثال، توفّر العدسات رؤية أفضل بكثير لدى الذي يعانون بالولادة من تشوه في القرنية، كما أنه لها حسنات أكبر إن لم يتم استبدال عدسة العين بعدسة صناعية أثناء إزالة المياه الزقاء.

وتتطلب العدسات اللاصقة عناية فائقة تشمل المحافظة على نظافة العدسات، مع ضرورة غسل اليدين قبل إمساك العدسة، كما يجب استعمال محاليل التنظيف.

والعدسات اللاصقة ليست بديلا عن النظارات الطبية، فهي وُجِدَتْ لسبب معين، إذ هناك أشخاص لا يرغبون بوضع النظارات على الأنف بشكل دائم ولا سيما السيدات، لذلك وجدت العدسات اللاصقة لهذه الفئة من الناس.

وتعتبر عملية الليزك آمنة وهي من أنجح عمليات تصحيح البصر، حيث تعالج قصر النظر وطول النظر والأستجماتزم، ومن أهمّ ما يميّز تلك العملية هي عدم الشعور بالألم إطلاقاً أثناء العملية، بالإضافة إلى أنّها لا تحتاج للوقت الكثير، حيث إنّ العملية كاملة قد تستغرق ربع ساعة فقط لكل عين، ويمكن إجراء عملية الليزك بعد سنّ الثامنة عشر بأمان.

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