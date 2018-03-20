اكتشاف فوائد جديدة للفياغرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



أثارت دراسة جديدة، نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، معلومة غير متوقعة بشأن حبوب الفياغرا، إذ ووجد العلماء أن الفياغرا تساهم في تخفيض "خطر تشكل الأورام".



كشفت دراسة أميركية حديثة أن تناول حبوب الفياغرا يحمي من الاصابة بسرطان الأمعاء والقولون. وتشير الدراسة إلى أن جرعة يومية صغيرة من هذا المنتج "يقلل بشكل كبير خطر سرطان القولون".



ووجد العلماء أن الفياغرا تساهم في تخفيض "خطر تشكل الأورام"، وهي كتلة غير طبيعية من الخلايا التي تتحول فيما بعد إلى سرطان.

وقال الباحثون في جامعة جورجيا إن حبوب الفياغرا، التي تعالج الضعف الجنسي لدى الرجال، تمنع تشكّل الخلايا الخبيثة في جدار المعدة التي تتحوّل فيما بعد إلى أورام سرطانية.



وأضافو أن نتائج الاختبارات التي أجريت كانت واعدة جدا.

"تناول جرعات صغيرة من الفياغرا بشكل يومي يساهم في قمع تكاثر بعض الخلايا غير الطبيعية، وهي عبارة عن فطريات مفرطة تتسبب في الإصابة بعدة أمراض من بينها السرطان".

أضاف الأطباء ان حبوب الفياغرا تمنع الاصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم لأنها تعمل على استرخاء العضلات المالسة وتسهّل تدفّق الدم في الأوعية.



وظهرت الفياغرا في بادئ الأمر كعلاج لمشكلات القلب، قبل أن يكتشف الأطباء تعالج الضعف الجنسي.



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