جائزة "راعية" لفتة لتكريم المرأة السعودية على إنجازاتها

أخبار الآن | السعودية - جدة - (عماد فؤاد)

توجت جائزة “راعية” التي أطلقتها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية خمس نساء رمزاللدعم المرأة السعودية المسؤولة، وتأتي الجائزة في ظلِ التطورات الكبيرة التي تمر بها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات و تأكيدا على تمكينِ المرأة السعودية وفقا لرؤية المملكة 2030.



وتأتي جائزةُ راعية كمبادرةٍ لتكريمها و ابرازِ انجازاتها بعد التحديات التي واجهتها المرأة السعودية خلال العقود الماضية تأتي اليوم جملة من القرارات والأنشطة الداعمة لها والمنصفة لحقوقها وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030 التي تتبنى تمكين المرأة بما يعزز دورها الأساسي في خدمة المجتمع وأسرتها وعملها ووطنها وتكريما لها ودعما لمسيرتها المتميزة تأتي مبادرة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالتعاون مع جامعة دار الحكمة في إطلاق جائزة راعية لتكريم المرأة السعودية والساعية الى ابراز نماذج ناجحة من سيدات ورائدات المجتمع السعوديات.

شارك في الجائزة عدد كبير من السيدات السعوديات اللواتي حضرن لتقديم مبادراتهن من مختلف مناطق المملكة وقد اشتملت الجائزة على خمس مجالات رئيسية هي / راعية الأسرة لتقديم نماذج لسيدات نجن في رعاية اسرهن رغم الظروف الصعبة و راعية المجتمع التي سخرت إمكانياتها لخدمة المجتمع بكل أطيافه وراعية التعليم التي تكافح من أجل إيصال رسالة التعليم في كل مكان وراعية الإبداع والابتكار التي تهتم في ابتكار عمل يبقى أثره على المجتمع وأخيرا الراعية الواعدة كشابة تحملت المسؤولية في سن مبكرة لتخدم المجتمع.

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