"قصص عربية" تتألق في أسبوع الموضة في لندن

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (دانية أمين)

لأولِ مرةٍ في تاريخِ أسبوعِ الموضة في لندن، يشاركُ مصممونَ وشركات عربية بليلةٍ خاصة، تحتَ اسمِ "قصص عربية"، ليكونَ هذا إضافة جديدة يخطوها المصممونَ العرب باتجاهِ العالمية.

بكثير من التحضيرِ والعمل الشاق وحضورٍ مميز لشخصيات عالمية وفنية، وموهبة المصممين المشاركين، أطلت ليلة قصص عربية لتنقُل الى عاصمة الضباب سحر الشرق وأصالتَه، حيث تميز حضور المرأة العربية التي بعثت رسالة بأنَها قادرة على تحقيق النجاح وإثبات وجودِها في أحد أهم الفعاليات العالمية وهو أسبوع الموضة في لندن.

وكانت للعباءة الخليجية نصيب من العرض، فقد تميزت بالفخامة والعصرية والكلاسيكية.

تضمنت التصميمات لسمات تاريخية لروعة الشرق بروحِ الحضارة العربية.

يأمل كل من المصممين العرب بتمثيل بلدِهم بما هو مميز يَفخرون به.

العرض تميز بحضور فنانين عرب جاءوا لدعمِ المشاركين في أسبوع الموضة.

بحضور مميز وناجح استطاع المصممون العرب إشعال ليالي لندن الضبابية وترك بصمة راقية في أسبوع لندن للأزياء.

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