روح التسعينات تعود.. إليكم خطوط الموضة الجديدة في الـ2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل تتذكرون الملابس التي كانت رائجة في مراهقتنا خلال التسعينات، والأكسسوارات التي كنا نلمحها على بعد كيلومتر على تلميذٍ آخر في المدرسة قد حصل عليها قبلنا؟ هل تحنّون لأسلوب الحياة آنذاك؟ إلى كيف كنا نقوم بتنسيق الملابس، وكيف كنا نمشي ونتكلم بطريقة "كول"؟ هل نسيتم الصرعات التي تبنيناها من نجوم الفرق الموسيقية التي توّجت التسعينات..

في حقيقة الأمر، موضة التسعينيات كانت جميلة لكن لدرجة ما.. فلا يمكننا اليوم تبنيها بالكامل لأنّ الجيل القديم لم يحسن اختيار بعض التصاميم! مع التطور، علينا أن نعترف أن الموضة تقدمت كثيرا وأصبح الحس الجمالي أقوى من قبل على الرغم من أننا نقلد الجيل القديم، بعيداً عن الشق التاريخي، سنقدم لكم صيحات 2018 التي ستكون رائجة هذا العام للأسف!



فساتين "الشيفون"

هذه الفساتين تعود من التسعينيات كي تجعل موضة العام أسوأ.

االفساتين الواسعة

ستشعرين كأنك فيل يمشي بهذه الموديلات الكبيرة.

السراويل العسكرية

أتذكرون كم انهوسنا بها في التسعينيات؟ ها هي تعود اليوم!

صور الحيوانات

صور الحيوانات على الثياب تعود للأسف وهي ستجعلنا نبدو وكأننا في الـ12 من عمرنا.

الحزام الكبير

أتذكرون صيحة الحزام الكبير مع الخصر المنخفض؟ ها هو يعود اليوم وسيأخذ الأنظار منك



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