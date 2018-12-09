ملف المعتقلين محور اللقاء بين الأطراف اليمنية

أخبار الآن | ستوكهولم - السويد - (خاص)

كشف حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب اليمني المرافق للوفد الحكومي لأخبار الآن، كشف عن حدوث لقاء مباشر بين لجنة تبادل المعتقلين والأسرى من كلا طرفي النزاع اليمني، وهو اللقاء الأول بينهما منذ مشاورات الكويت، وأضاف الكمالي في لقاء خاص لأخبار الآن أن هذه اللجنة وفي اللقاء المباشر، ناقشت خطوات إنهاء ملف المعتقلين وجهود الحكومة الشرعية، مؤكداً وجود تطورات إيجابية في هذا الملف.

المتحدث الوحيد: حمزة الكمالي - وكيل وزارة الشباب اليمني المرافق للوفد الحكومي

وقال الكمالي إن الحكومة الشرعية ومنذ اليوم الأول أولت الجانب الإنساني، وشددت على ضرورة السير في الإجراءات الإنسانية وتحقيق تقدم، واصفاً إياها بأنها مفتاح كل الحلول.

وأبدى تفاؤله في تحقيق تقدم في موضوع مطار صنعاء وموضوع رفع الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز وأكد المجالي أنهم يمضون بالتتالي في الملفات وإذا تم تحقيق نجاح يمكن المضي قدماً وهذا ما تبذله الحكومة الشرعية في اليمن، هو إنجاح المحادثات وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قال في بيان له أمس السبت، إن أطراف الأزمة يشاركان بجدية وبشكل بناء، بمناقشة تفاصيل مقاييس بناء الثقة، وتخفيف العنف ووضع إطار عمل للمحادثات، ونأمل أن نتوصل إلى تقدم خلال هذه الجولة".

وأضاف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن: "نحن نعمل على خلفية وضع هش للغاية في اليمن، ونأمل أن يتم التوصل إلى خفض التصعيد في أقرب وقت ممكن على مختلف الخطوط لإعطاء فرصة لتحقيق تقدم في المشاورات السياسية".

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