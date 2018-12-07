السعودية تحتضن هواة الصيد بالصقور

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (خاص)

ترتبطُ الصقور بثقافةِ وحضارة المملكة العربية السعودية منذُ زمن، وتمتلك أراضيها أكثر من ستةِ عشر ألف صقر يقتنيها حوالي عشرة آلاف صقار.

وقصصُ كثيرة للشباب السعودي الذي ورث هذه الهواية، وحافظ على هذا الموروث. هواية تحمل التاريخ والثقافة العربية الأصيلة، حبٌ وشغفٌ للصقور، وراثة من أبٍ وجد، اكتسبها حاتم العطوي، فأصبح يمارس هوايته من جهة، ومن جهة أخرى فتح له باب رزق لبيعها والإستثمار فيها.

هذه الهواية جعلت من خالد يشد الرحال إلى مختلف دول العالم، ليجلب الصقور المختلفة للسعودية، فمرة يذهب إلى روسيا وأخرى إلى اوزباكستان، وكل ذلك لشغفٍ داخلي للصقور بمختلف أنواعها.

استغل خالد إقامة معرض الصيد والصقور كأول مرة في السعودية، فحقق مبتغاه من هذا المعرض، بعرض مالديه من الصقور المختلفة للمهتمين والزائرين.

قصة من قصص كثيرة لهواة الصقور في السعودية من معرض الصيد والصقور الذي تشارك فيه 250 جهة من 20 دولة، يتضمن دورات طبية متخصصة مثل الإسعافات الأولية لحوادث وإصابات الصقور في المقناص، وأهم أمراض الصقور الموجودة في المملكة وطرق الوقاية منها.

في العام الماضي أمر خادم الحرمين الشرفين بانشاء نادي الصقور، وكانت الخطوة الاولى لانطلاق مثل هذه الفعاليات.

المزيد:

بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور في الفجيرة يوم 6 ديسمبر