انطلاق قمة شبكات التواصل الاجتماعي بدبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (فرح ياسمين)

إنطلقت اليوم قمة شبكات التواصل الاجتماعي بدبي وستستمر لغاية يوم غد.

حدث يعنى بمنصات التواصل الاجتماعي ودورها في التغييرات التي تطرأ على عالمنا اليوم، وحضر القمة شخصيات هامة واسماء بارزة في مجال الإعلام والاتصال.

تناقش القمة على مدار يومين الأداء, التطور والتحولات التي يعرفها مجالي الاعلام والاتصال وأهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي, التجارة والتسويق وكذا المبادرات الخيرية والانسانية.

تعد قمة شبكات التواصل الاجتماعي أول وأكبر مؤتمر متخصص في الإعلام الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط منذ انطلاقها في ٢٠١٤. تطور اليوم ليصبح العنوان المهم لتطوير الأعمال والتسويق الرقمي.

اقرأ أيضا:

مركز حمدان بن محمد يرسم لوحة بديعة في "برواز دبي"