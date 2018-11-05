صورة فوتوغرافية لمصوّر لبناني تكشف لغزا عمره 27 سنة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (خاص - ربيع دمج)

الصدف في الحياة وغرابتها تقودنا أحياناً لإكتشاف لغز أو سر ظننا أنه مات مع الوقت، لتعود معه الجراح تتفتح مجدداً تماماً كما حصل مع عائلة طبيب لبناني إحتاروا طوال 27 سنة بمصيره ما إذا كان مخطوفاً أو معتقلاً أو ميتاً.



بعد أكثر من ربع قرن على إختفاء الطبيب اللبناني "ميشال.خ" الذي كان يعمل في أهم مستشفى في العاصمة بيروت إنكشف مصيره الغامض بسبب صورة عرضها المصور الصحافي اللبناني نبيل إسماعيل.

وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع "أخبار الآن" من خلال إتصاله مع المصور، قال أنه "يعمل منذ أكثر من 35 سنة مع وكالات عالمية مثل رويترز والوكالة الفرنسية (أ.ف.ب)، وقد حلّ ضيفاً على إحدى البرامج المحلية يتحدث عن الصورة ومهنة التصوير في الحروب عارضاً مجموعة من الصور التقطها خلال الحرب اللبنانية ( 1975 / 1990) وتحديداً في شهر نوفمبر من العام 1990 .

و أضاف "من بين الصور المعروضة كانت صورة لرجل مقتول أمام سيارته في بيروت، ليتبيين أنّ هذه الجثة تعود للطبيب المفقود وهو ملقى أمام سيارته".



ولفت إلى أنه عقب إنتهاء الحلقة بيوم (السبت) تلقى إتصالاً من شخص مجهول يخبره بصوت مخنوق أن هذا الرجل هو عمه الذي إختفى في ذلك اليوم فيما كان متجهاً إلى منزله بعد إنتهاء دوامه في مستشفى "أوتيل ديو" و من وقتها لم نعرف عنه شيئاً.

ووفق كلام إسماعيل فإن إبن شقيق الطبيب أخبره بأن العائلة عاشت لفترة 27 سنة دوامة وهي محتارة حول المصير الغامض للدكتور "ميشال"، تراوحت الأفكار بين الإعتقال في السجون السورية بحكم انه خلال الحرب اللبنانية كان البلد خاضعاً لنفوذ وسيطرة الجيش العربي السوري في عهد الرئيس حافظ الأسد.

وأفكار إتجهت نحو الإختطاف بحكم النزاع الطائفي الذي كان سائداً في تلك الحقبة من تاريخ لبنان، وكانت هنالك شكوك حول مقتله لكن لا أثراً للجثة إلى أن ظهرت صورة نبيل إسماعيل وفككت اللغز وأكدت واقعة القتل.

وبحسب ترجيحات المصور فإن ربما رصاصة طائشة خلال المعارك الطاحنة الدائرة في ذلك اليوم أودت بالطبيب، خاصة أن لا دافع للسرقة طالما أن السيارة لا تزال موجودة.

وعن الصورة التي التقطها قال " كنت مصوراً حربياً عايشت مرحلة 15 سنة من الحرب الأهلية في لبنان، وكثيراً ما غطيت وصوّرت احداث الحرب والمعارك والمجازر ولدي أكثر من 3500 صورة حول هذا الملف والصدفة الغريبة جداً دفعتني لعرض مجموعة بسيطة في هذا البرنامج ولتكون هذه الصورة بينهم وتساعد ذوي الطبيب بمعرفة مصيره المحزن".

وعبّر إسماعيل عن حزنه وأسفه لكونه عرض الصورة بالقول "لم أكن أعلم أن أهل هذا الرجل لا يدركون مصيره رغم أن قريبه شكرني جداً على كشف مصير شخص يعتبر في القانون أنه لا يزال حياً حتى ظهور جثته خاصة في مسألة الميراث وغيرها من الأمور القانونية".

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