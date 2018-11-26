أكثر من 1400 عائلة تضررت من سيول الشرقاط

أخبار الآن | الشرقاط - العراق (خاص - وسام يوسف)

في العراق و تحديدا في قضاء الشرقاط الّذي غرق بسيول الأمطار بعد أن فاضت مياه نهر دجلة القري، الامر الّذي تسبّب في تضرّر منازلِ و مزارعِ أكثر من ١٤٠٠ عائلة وفق إحصاءات الحكومة المحلية في صلاح الدين شمال بغداد.



محافظ صلاح الدين عمار الجبر قال إن الأسر المتضررة بحاجة شديدة للمساعدة بعد أن فقدت منازلها وباتت تعيش أزمة جراء السيول وغرق منازلها.

تضررت منازل و مزارع أكثر من ١٤٠٠ عائلة في قضاء الشرقاط الذي غرق بسيول الأمطار بعد أن فاضت مياه نهر دجلة القريب وفق إحصاءات الحكومة المحلية في صلاح الدين شمال بغداد.



و قال محافظ صلاح الدين عمار الجبر إن الأسر المتضررة بحاجة شديدة للمساعدة بعد أن فقدت منازلها وباتت تعيش أزمة جراء السيول وغرق منازلها.

وأهاب عمار الجبر بالحكومة المركزية للإسراع و مساعدة الأهالي في مناطق قضاء الشرقاط شمال شرقي صلاح الدين كونها باتت تعيش أزمة نتيجة فقدان منازلها على خلفية سيول الأمطار التي جرفت المنازل والمزارع.

من جهته قال المسؤول الإغاثي للهلال الأحمر العراقي في صلاح الدين حيدر قاسم في بيان "إن فريق طوارئ الهلال الأحمر تحركت لإخلاء (٣٠٧) عائلة من قرية الخضرانية و ( ٥٣٠) عائلة من قرية الحورية القديمة وانقاذهم بعد محاصرتهم من السيول التي جرفت منازلهم ونقلهم الى أماكن آمنة وتقديم الاسعافات الاولية اللازمة لهم حيث يقدر ارتفاع مستوى المياه من (١ الى ٢،٥ لتر) ما أدى سقوط أربعة دور مبنية من الطين وجرف أكثر (٥٠٠) دار سكنية في أقضية الخضرانية والحورية القديمة من القضاء".





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