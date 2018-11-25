المروحيات تتدخل لإنقاذ سكان كركوك من السيول

أخبار الآن | شمال شرق كركوك - العراق (خاص - وسام يوسف)

تدخلت مروحيات الجيش والشرطة الاتحادية وقوات البيشمركة لإنقاذ عشرات العائلات التي كانت عالقة WIPE في شمال شرق كركوك نتيجة السيول التي اجتاحت قراهم.

و أنقذت القوات الأمنية أكثر من مئة عائلة بعد ان إنقطعت بها السبل وحاصرتهم الفيضانات في منطقة التون كوبري شمال شرق كركوك.



وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي طلب من القوات الأمنية العراقية مساعدة الأهالي في المناطق التي تشهد سيولا نتيجة الأمطار التي اجتاحت البلاد.

و توفي ثلاثة وعشرون شخصا وأصيب عشرون على الأقل بجروح، وفُقد ثلاثة من قوات البشمركة الكردية، فيما شُردت مئات العائلات ، وتم تجريف الأراضي الزراعية وسقوط عدد من المنازل والأبنية، جراء السيول التي ضربت مناطق مختلفة في العراق, حيث اجتاحت موجة سيول ضخمة مناطق متفرقة من العراق منذ ساعات الصباح الأولى.



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