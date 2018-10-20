المرصد السوري: تحرير والدة الرهينة التي قتلها داعش

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (خاص)

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن إنه تم إطلاق سراح عدد من أفراد عائلات داعش المحتجزين لدى النظام السوري viz مقابل الافراج عن 6 رهائن من مختطفي السويداء وذلك بعد دفع مبلغ قدره 27 مليون دولار , حيث يشمل الاتفاق نقلهم الى مدينة جرابلس شمال سوريا.

و أضاف عبدالرحمن لأخبار الآن أنه تم تحرير رهينة أخرى من رهائن السويداء وهي أم الرهينة الثانية التي قتلها داعش بالإضافة الى عبير مشعل.

و كان محمود الجباعي زوج الرهينة التي خرجت بتبادل المخطوفين نفى في إتصال هاتفي مع اخبار الان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن وجود مبلغ مالي لقاء تبادل المخطوفين, لكنه قال إن ما حصل هو مبادلة مع النظام السوري, مضيفا أن لا إطلاع لدى عائلته على طريقة تفاوض النظام مع تنظيم داعش, كما نفى دفع 27 مليون دولار للمختطفين الدواعش مقابل إطلاق سراح بقية الرهائن.

و تابع الجباعي بالقول " زوجتي كانت حامل لدى إختطافها من قبل داعش وتوفي الجنين بعد ولادته وكانت مختطفة مع أولادي الاربعة الآخرين غيداء 11 سنة ويعرب 8 سنوات وملهم 6 سنوات وأمواج سنتان ونصف".

و أعرب الجباعي عن امله بعودة جميع المختطفين الآخرين البالغ عددهم 20 مختطفاً بينهم نساء وأطفال بعد أن قتلوا أحد الرهائن, مضيفا "صحة زوجتي و أولادي متدهورة وهم بحاجة لمعالجة نفسية بسبب الظروف التي عانوها خلال بقائهم قيد الرهن لدى داعش لمدة 85 يوماً, حيث كانوا محتجزين بخيام في الصحراء.

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