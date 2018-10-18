التحالف يقتل 70 حوثيا غربي اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قتل 70 عنصرا حوثيا بنيران مقاتلات التحالف العربي وقوات العمالقة بالجيش اليمني بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقالت وسائل إعلام إن قوات ألوية العمالقة في الجيش اليمني، وبإسناد طيران التحالف، تصدت لعدة هجمات حوثية انتحارية في محيط الخط الرئيسي الرابط بين الحديدة وصنعاء.



ودفعت مليشيا الحوثي بقوات كبيرة نحو "كيلو 16" ومدينة الحديدة بهدف فتح خط صنعاء-الحديدة، وهاجمت مواقع القوات اليمنية المشتركة من عدة محاور قتالية.

وأسفرت المعارك عن مقتل 70 حوثيا وأصيب آخرون، كما دكت غارات جوية للتحالف العربي تعزيزات ومواقع المليشيا وقتلت العشرات ودمرت دبابة ومدافع عسكرية و"مضاد طيران عيار 23"، حسب البيان.

وتوالت تعزيزات المليشيا وشنت مئات الهجمات المتفرقة، بهدف استعادة السيطرة على المنفذ الشرقي للحديدة، لكنها لم تحقق غير الخسائر البشرية والمادية، لا سيما محيط "كيلو 10" و"كيلو 7" اللذين استنزفا عشرات المقاتلين، بينهم قيادات ميدانية في النسق العسكري الأول.





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