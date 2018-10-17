مقتل عشرات الحوثيين في باقم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل العشرات من الحوثيين وأصيب آخرون بينهم قياديان في مديرية باقم بصعدة، بعد معارك عنيفة خاضها الجيش اليمني ضد ميليشيا الحوثي.



وأكدت وسائل إعلام أن القوات اليمنية تطوق مركز مديرية باقم من جميع الاتجاهات، مشيرة إلى أن القوات تواصل تقدمها مسنودة بقوات التحالف.



وخسرت ميليشيا الحوثي عشرات العناصر الحوثية بينهم قائد الحشد في الجماعة المدعو "أبو غلاب" والمشرف الثقافي بجبهة باقم ويكنى "أبو فايز".

وفي وقت سابق، استعرض المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، جانبا من العمليات التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية، سواء من الناحية الإغاثية أو العسكرية.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي لقيادة القوات المشتركة، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحالت إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث، للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.





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