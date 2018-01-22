إستراحة على الطريق تأخذك الى أقدم عملات العالم

أخبار الآن | أربيل - العراق (وسام يوسف)

ما أن تمر على الطريق الرئيسة بين مدينتي أربيل ودهوك في كردستان العراق، لا بد وأن تزور إستراحة سياحية حوًلها صاحبها الى معرض لعملات ورقية متنوعة، جمعها من مختلف جنسيات العالم التي يمر حاملوها من إستراحته.

بالصدفةِ توقفنا في هذه الإستراحة التي تقعُ على الطريقِ الرابطِ بين محافظتي أربيل ودهوك شمالَ إقليم كردستان العراق .. من الوهلةِ الأولى التي تطأ أقدامُك هذا المكان كأنكَ تنتقلُ الى سوقِ العملات, حيث يمكنُ أن تشاهدَ أوراقاً نقديةًعالمية وهي معروضةٌ أمامَ كلِ من يمرَ من هنا.

زوارُ هذه الإستراحة وفورَ وصولِهم الى هنا ينشغلون بالإطلاعِ والتعرفِ على عملاتٍ نادرةٍ وتأريخيةٍ تمكنَ أبو أحمد من جمعِها على مدى سنواتٍ عدة من عملهِ في الإستراحةِ على هذا الطريق.

هذه الإستراحةُ نالت شهرةً كبيرةً ليس لدى العراقيين فقط بل الزوارُ الأجانبُ أيضاً يأتون هنا لمشاهدةِ العملاتِ المعروضةِ هنا فكاد هذا المكانُ أن يتحولَ الى متحفٍ لأوراق نقديةٍ قديمةٍ و حديثة.

الثقافةُ التي يتمتعُ بها أبو أحمد وإطلاعُهُ الواسع على عملاتِ العالم جعلت منه مولعاً بجمعِها وعرضِها, وبالإضافةِ الى كونها هوايةً يمارسُها منذ سنواتْ فإنها رسالةٌ لمرتادي هذا المكان تهدفُ الى زيادةِ الوعي بثقافاتِ العالم و تأريخِ شعوبها.



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