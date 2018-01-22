علماء: يجب تغيير تعريف المراهقة لتلائم العصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (حنان ضاهر)

مقالة بحثية مثيرة للإهتمام تتحدث عن تغيير مفهوم المراهقة، إذ يقول العلماء إن هذه المرحلة تستمر في الوقت الحالي في الفترة من عشرة أعوام حتى 24 عاما، ويقول فريق من العلماء إن تغير تعريف المراهقة أمرٌ ضروري، للتأكد من أن القوانين لا تزال ملائمة لأصحاب هذه المرحلة العمرية.

العالم يتغير .. والأجيال تتبدل .. ومع كل قرن جديد تطلق ثورات تحول شكل العالم ‏الذي نعرفه، ‏ولزاما لا بد أن تنال المفاهيم والتعريفات شيئا من هذا التغيير.

وصل التغيير إلى مفهوم المراهقة فقد تستمر مرحلة المراهقة في الوقت الحالي في ‏الفترة من عشرة أعوام حتى 24 عاما، بحسب فريق علماء، على الرغم من اعتقاد ‏كثيرين بانتهائها في عمر 19 عاما.‏



ودفع استمرار الشباب في التعليم لفترة أطول، إضافة إلى تأخر الزواج والإنجاب، ‏إلى تغيير المفاهيم حول بداية مرحلة النضوج.‏

وفي مقالة رأي نشرت في دورية "لانسيت" لصحة الأطفال والمراهقين، يقول فريق ‏من العلماء إن تغير تعريف المراهقة أمرٌ حيوي للتأكد من أن القوانين لا تزال ملائمة ‏لأصحاب هذه المرحلة العمرية.‏

لكن خبيرا حذّر من أن هذا التوسع "يزيد من مخاطر معاملة الشباب كأطفال".‏

وعادة ما تبدأ هذه المرحلة عند حوالي سن 14 عاما لكنها تراجعت مع تحسن الحالة ‏الصحية والغذائية بدرجة كبيرة لا سيما في الدول المتقدمة لتبدأ من سن 10 أعوام ‏تقريبا.‏

وثمة آراء بيولوجية أخرى تشير إلى ضرورة توسيع مفهوم المراهقة، بما في ذلك ‏مرحلة استمرار نمو الجسم.‏

فمثلا، يواصل الدماغ النضج حتى بعد بلوغ سن 20 عاما، ويعمل بسرعة أكبر ‏وكفاءة أفضل كلما تقدم في العمر.‏

عبر الهاتف من القاهرة الإخصائية النفسية ولاء نبيل - عضو الجمعية الأمريكية للطب النفسي.

اقرا ايضا

إستراحة على الطريق تأخذك الى أقدم عملات العالم

علماء: يجب تغيير تعريف المراهقة لتلائم العصر