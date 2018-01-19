فتاة من الموصل تفتتح أول مركز للتصميم الرقمي في المدينة

أخبار الآن | العراق - الموصل - (محمد طلال)



فتاة من الموصل تؤسس اول مركز للتصميم الرقمي في مدينة الموصل . افتتحت رغد رائد مركزها الاول بجهود ذاتية وحققت جزءا من حلمها الذي لم يفارقها طوال احتلال دعش لمدينة الموصل.



قصة امل جديدة،لكن هذه المرة بطلتها شابة موصلية ،المصممة رغد رائد عانت خلال فترة داعش كثيرا،ونسجت حلمها في قبو دارها الذي كان ملاذها الوحيد للهروب من واقع المدينة المظلم لكنه حلمها ابصر النور متجسدا في مركز للتصميم الرقمي الاول من نوعه في مدينة الموصل وتديره فتاة.



رغد رائد صاحبة المركز تحدثت الينا وعيونها مليئة بالاصرار والمواصلة قالت في معرض حديثها انها استغلت فترة احتلال داعش بتطوير نفسها وتعلم اللغات البرمجية المتعلقة بالتصاميم الرقمية وانها ستواصل مشوارها الذي بدأته وستطور مشروعها نحو الافضل.

تعثرت رغد كثيرا وحاول اليأس اقتحام اندفاعها لكنها واصلت طريقها نحو حلمها الذي رسمته على وقع ازيز الرصاص وقصف الطائرات ودوي انفجار المفخخات..

..اضافت رغد رائد انه لا يأس مع الحياة وانه برغم الضروف الصعبة التي عاشتها في بيتها من انقطاع للكهرباء وقصف وقتل وتشريد لكنها كانت متيقنه انها ستتحرر وتشرق شمس الحياة مرة اخرى.

..هدى عبدالله صديقة رغد تحدثت الينا انها كانت السند لرغد وشجعتها ووقفت بجانبها خلال الانتكاسات التي كانت تصيبها في بعض الاحيان .ودعت نساء الموصل ان يحذوا حذوها في مسيرتها التي تكللت بالنجاح

بعد تحرير مدينة الموصل بايام قليلة حجزت رغد مكتبها كسرت قيود تقاليد اصبحت اليوم قوانين وبدأت باعطاء دورات لشباب المدينة الذين وجدوا في هذا المكان ضالتهم.



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