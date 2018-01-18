الدراسة عادت إلى كل جامعات مدن العراق المحررة من داعش

أخبار الآن | بغداد - العراق (حسام الأحبابي)

أكد وزير التعليم العالمي العراقي عبدالرزاق العيسى لأخبار الآن أن الدوام عاد الى جميع الجامعات العراقية في المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي لاسيما في الموصل والأنبار التي قال إن هناك نشاطاً عالياً من طلبتها و هيئاتها التدريسية لإعادة تأهيلها مدعومة من وزارة التعليم العالي، وأشار العيسى الى أن بعض مباني الجامعات مازالت مدمرة لكن الطلبة والاساتذة مصرون على مواكبة الدراسة بالتزامن مع مشاريع تأهيل جامعاتهم.

تأتي تصريحات وزير التعليم العراقي عبدالرزاق العيسى لأخبار الآن فيما أعلنت جامعة الموصل إعادة إفتتاح ثلاث كليات تضررن أثناء العمليات العسكرية ضد داعش في المدينة بعد إنتهاء الفرق الهندسية و الفنية من تأهيل مبانيها بالكامل.

وقال رئيس الجامعة "اُبَيّ سعيد الديوه جي" في تصريحات صحفية إن الفرق الهندسية و الفنية إنتهت من تأهيل و إعمار ثلاث كليات في جامعة الموصل من بينها كلية التربية و كلية الإدارة والإقتصاد والكلية الأساسية و ذلك بعد الإنتهاء من إعادة إعمار و تأهيل مختبراتها التي تضررت أثناء العمليات العسكرية ضد داعش في المدينة.

وأضاف رئيس جامعة الموصل أن فرق الإعمار الهندسية و الفنية تواصل أعمالها في مجمعات كليات أخرى لإعادة الجامعة إلى ما كانت عليه في السابق مع تجهيز الكليات بالأجهزة والمواد الأخرى.

يذكر أن جامعة الموصل شهدت دماراً كبيراً إثر الغارات التي شنها التحالف الدولي ضد داعش الذي كان يستخدم مبانيها و بعض مختبراتها إبان معارك تحرير المدينة من إحتلال التنظيم وقبلها.



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