إعلان الطوارئ بالموصل بعد الإشتباه بإصابات بإنفلونزا الطيور

أخبار الآن | الموصل - العراق حصري (وسام يوسف)

أعلنت دائرة صحة نينوى حال الطوارئ وإستنفار فرقها ومنتسبيها في جميع المستشفيات بعد الإشتباه بإصابة 4 أشخاص بمرض إنفلونزا الطيور في الموصل , بينما ذكرت مصادر طبية لاسيما بعد إغلاق مستشفى الشفاء على خلفية إرتفاع عدد الحالات المشتبه بها.



و أكد مدير صحة نينوى فلاح حسن عيسى تشكيل غرفة عمليات من مدراء المشافي و مدير دائرة البيطرة للوقوف على الحالات المشتبه بإصابتها , مؤكداً لأخبار الآن إرسال عينات من بعض مرضى الإنفلونزا الى بغداد لتحليلها والتأكد من كونها إنفلونزا الطيور أم لا.

و أضاف عيسى أنه تم تلقيح جميع المنتسبين الذين يتولون علاج المصابين في ردهات مخصصة لهذه الحالات في مستشفيات الموصل والمناطق الأخرى.

الى ذلك أكدت لجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى إحتواء مرض إنفلونزا الطيور في منطقة جديدة الشط , كما أشارت الى أن المرض لا يشكل خطراً على حياة الانسان.

و قالت رئيس لجنة الصحة في مجلس ديالى نجاة الطائي إن فرق البيطرة في ديالى نجحت في إحتواء مرض إنفلونزا الطيور بعد إكتشاف الإصابة في إحدى حقول الدواجن قرب ناحية جديدة الشط شمال غربي المحافظة.

و أضافت الطائي أن دائرة البيطرة إتخذت كافة الإجراءات الوقائية من خلال إعدام عشرات الآلاف من الدجاج , مؤكدة أن المرض لا يشكل خطراً على حياة الإنسان.

و كان مصدر محلي في ديلى شمال شرق بغداد كشف عن إعدام أكثر من 25 ألف دجاجة في إحدى حقول الدواجن بعد تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في ناحية جديدة الشط.

من جانبها أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أعلنت الثلاثاء الماضي عن تفش لسلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور وسط العراق.



من بغداد الدكتور نازك الفتلاوي مدير الصحة العامة في ادارة صحة بغداد الكرخ

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