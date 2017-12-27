مقاتلة تستبدل سلاحها بريشة للرسم في الرقة

أخبار الآن | سوريا - الرقة (روناك شيخي)

تحت شعار الفن ضد الحرب، قام مجموعة من الفنانين السوريين بتنظيم معرض للفن التشكيلي في دوار النعيم وسط مدينة الرقة، تلك الساحة التي كانت جحيما بالنسبة

لهم اصبحت الآن ملونة بريشات فنانين حاولوا تغيير ملامح المكان ونزع الخوف من نفوس اهالي المدينة.



مجموعة من الفنانين السوريين يحاولون تغيير هذا المكان الذي كان مصدراً للرعب

لأهالي مدينة الرقة عن طريق تقديم معرض من اللوحات وتعليقها في دوار النعيم

يرسم حمامة بجانب البندقية انه الفنان اكرم الذي يحاول عن طريق لوحته الدعوة

الى أنهاء الحرب والعيش بسلام

اكرم زافي

لوحتي تعبر عن الحرب والسلام وستنتهي الحرب بكل تأكيد واتمنى ان تنتهي في

سوريا كلها ويأتي السلام والالوان والحرية واعبر عن كل هذا

في ذات المعرض شاركت احدى المقاتلات في معركة الرقة رغبة منها في ايصال رسالة

مفادها انهن لسن لحمل السلاح فقط بل يستطعن بالإضافة الى تحرير المدن تجميلها

ايضا

سما كوباني

انا بشكل خاص كعضوة في وحدات حماية المرأة ومشاركتي في ورشة عمل المعرض، اخذت

دوري في القتال وايضا اقوم بالرسم، نحن لسنا للقتال فقط بل نعمل من اجل كل شيء

والفن هو ضد الحرب ايضا لأن الحرب تدمر كل شيء ولا يبني اي شيء

يتفحص اللوحات بشغف ويراقب ريشات الفنانين احمد الذي يبدو سعيد بتغيير ملامح

هذه الساحة التي كان يخافها طوال سنوات حكم داعش

احمد وادي

هذا الدوار تحول من فرحة للأطفال الى مكان للقصاص والاعدامات وانا الآن سعيد

جدا ولا اصدق اني اقف في هذا المكان

مدينة الرقة التي كان يتخذها التنظيم عاصمة لخلافته المزعومة لسنوات تتحدى

اليوم كل الظروف الصعبة وتحاول استعادة عافيتها من جديد





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