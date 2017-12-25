كانت سجناً لداعش.. كنيسة في الموصل تحيي أول قداس بعد التحرير

أخبار الآن | الموصل - العراق حصري (وسام يوسف)



في قلبِ الموصل , هنا يحيي مسيحيو المدينة أعيادَ الميلاد حيث أقاموا أولَ قداسٍ لهم بعد التخلصِ من داعش وإرهابهِ و العودةِ أخيراً الى الديار , من الكنيسة التي كان يتخذها التنظيمُ سجناً لضحاياه قـُرعت أجراسُ الأملِ إيذاناً بمستقبلٍ جديد.



مختلفُ أطيافِ الموصل شاركوا في هذه المناسبةِ فرحاً بعودةِ أحدِ أهم مكوناتِ المدينة الأصيلة , فإنعقدَ اللقاءُ و تعالت الأصواتُ بمحو كل ما خلفه الإرهاب و ردمِ أيِ فجوةٍ حاولَ داعشْ خلقَها بين الأهالي دون أن يحققَ مبتغاه.



جميعُ مكونات الموصل بمسلميها ومسيحييها يداً بيد يتوجهون اليوم نحو بناء مستقبل المدينة , هذه هي الرسالةُ التي بعثَ بها أبناءُ المدينة خلال هذا القداس وعبر الإحتفال بأعياد الميلاد من قلبها.

دعوةٌ إنطلقت من وسطِ الموصل وشملتْ كلَ أهلِها للعودةِ وممارسةِ حياتِهم الطبيعية متناسينَ ما حاول داعش تخريبَه سواءً بحجارتِها أو بنفوسِ أهلها , إنه وقتُ الإحتفال بعيد الميلاد حيثُ ولادةٍ جديدة , إذ يؤكد الموصليون عبر صلواتِهم في المساجد وتراتيلِهم في الكنائس أنَ السلامَ سلاحُ وحدتِهم.





من بغداد عبر الاقمار الصناعية هناء إدوار ناشطة في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني

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