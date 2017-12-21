الدفاع المدني العراقي يرفع أكثر من 38 ألف مقذوف لداعش

أخبار الآن | الأنبار - العراق (حسام الأحبابي)

أعلنت السلطات الحكومية في الأنبار الى الغرب من بغداد رفع و إتلاف أكثر من 38 ألف مقذوف من المدن المحررة من إحتلال داعش في المحافظة.

مدير دائرة الدفاع المدني في محافظة الأنبار العميد فوزي فريح ياسين أوضح أن فرق الدفاع المدني التابعة لمديريته تمكنت خلال سنتين من رفع و إتلاف 38 ألفاً و 174 مقذوفاً من المخلفات الحربية في عموم مدن الانبار المحررة من إحتلال داعش.

وأضاف ياسين أن تلك المقذوفات عبارة عن صواريخ و قنابر هاون و قذائف مختلفة الأحجام كان داعش قد إستخدمها في إستهداف المناطق السكنية المحررة من إحتلاله.

و أشار مدير الدفاع المدني في الأنبار الى أن فرق الدفاع المدني مستمرة حتى الآن برفع المخلفات الحربية من المدن المحررة في المحافظة.

يذكر أن محافظة الأنبار شهدت سنة 2014 عمليات عسكرية ضد مجاميع إرهابية تنتمي لداعش قبل أن تحرر القوات الأمنية العراقية جميع مدن المحافظة من إحتلال التنظيم مؤخراً حيث تواصل الفرق الخاصة عمليات تطهيرها من المخلفات الحربية و العبوات الناسفة والقنابل التي كان مقاتلو داعش قد زرعوها في محاولة منهم لتأخير تقدم قوات الجيش العراقي صوب هذه المدن لتحريرها.



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