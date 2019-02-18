بماذا يصف أفراد داعش زعيمهم البغدادي؟

أخبار الآن | القامشلي - سوريا (روناك شيخي)

مع اقتراب تنظيم داعش من النهاية في دير الزور السورية، لا يزال زعيمه أبو بكر البغدادي متوارياً عن الأنظار، ولا تزال صورته وسط مؤيديه السابقين تسوء يوم بعد آخر.

فقد كشف أبو معاذ التونسي الأسير لدى قوات سوريا الديمقراطية جانبا من نظرة أفراد التنظيم إلى زعيمهم الذي قادهم إلى الخراب والهلاك.

التونسي وصف البغدادي بعبارات نتحفظ عن استخدامها، ولكننا نبثها لنؤكد بالصوت والصورة أن أفراد داعش لم يبقَ لديهم اي احترام لزعيمهم.

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