مسؤول أمريكي: لن ننسحب بشكل مفاجئ من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلن مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا، جيمس جفري، أن انسحاب أمريكا من سوريا لن يكون مباغتا وسريعا لكن خطوة بخطوة بالتشاور مع الحلفاء.



وقال جفري، إن واشنطن لن تقبل عودة النظام إلى المناطق التي تنسحب منها القوات الأمريكية.

وأضاف الموفد الأمريكي أن واشنطن تدعم حلا سياسيا للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا أوروبية إلى استرداد مواطنيها الذين انضموا لداعش واعتقلوا في سوريا.

وحذر ترامب من أن بلاده لا يمكنها الاحتفاظ بهم وليس أمامها بالتالي سوى خيار واحد ألا وهو إطلاق سراحهم.

وتأتي هذه التصريحات عقب تمكن قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على آخر معاقل داعش شرقي سوريا.



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