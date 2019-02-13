أمريكا تسلم صواريخ ذكية للجيش اللبناني

أخبار الآن | بيروت – لبنان (وكالات)

سلّمت الولايات المتحدة صواريخ ذكية موجهة بالليزر تزيد قيمتها على 16 مليون دولار للجيش اللبناني اليوم الأربعاء وقال بيان للسفارة الأمريكية في بيروت إن الصواريخ التي تم نقلها بطائرة عسكرية أمريكية، تشكل مكوناً رئيسيًا لطائرة إيه-29 سوبر توكانو الهجومية التي تم تسليمها في وقت سابق للقوات الجوية اللبنانية.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة أمدت الجيش اللبناني بمساعدات بأكثر من 2.3 مليار دولار منذ عام 2005، بهدف دعمه باعتباره "المدافع الشرعي الوحيد" عن البلد الذي تحظى فيه ميليشيات حزب الله المسلحة، المدعومة من إيران، بنفوذ كبير.

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