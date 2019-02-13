السعودية ترفع التحذير عن سفر مواطنيها إلى لبنان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن السفير السعودي في بيروت، وليد بن عبدالله بخاري، رفعَ التحذير عن سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان. وقال بخاري إنه نظراً لانتفاء الأسباب الأمنية التي دفعت المملكة إلى اتخاذ هذا الإجراء، تم رفع التحذير.

من جانبه، حمَلَ الرئيس عون تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، مشدداً على حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات. وأضاف سفير المملكة لدى بيروت "نعمل على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية عبر المؤسسات".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، استقبل في وقت سابق اليوم الأربعاء، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

ونقل المستشار العلولا خلال الاستقبال للرئيس اللبناني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهانيهما بمناسبة تشكيل حكومة لبنان الجديدة، مؤكداً دعم المملكة العربية السعودية لأمن واستقرار لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، حمل الرئيس عون المستشار العلولا، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، مشدداً على حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري.

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