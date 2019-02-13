شرق الفرات.. المصير المجهول

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يسود ترقب شرق الفرات بخصوص القرار الأمريكي بالإنسحاب و تداعيات هذا القرار على المعركة ضد داعش .. سوريا الديمقراطية تتابع الموضوع عن كثب من خلال سلسلة اتصالات مكثفة للاتفاق على تفاصيل ما بعد الانسحاب

فريق عمل وثائقي شرق الفرات المصير المجهول دخل المناطق المحررة من داعش في شرق الفرات و تابع جانبا من سير عمليات التحرير و عاين الدمار الهائل الذي تعرضت له هجين و التقى عددا كبير من اهالي المنطقة الذين عبروا عن موقفهم الواضح تجاه داعش فريق عمل وثائقي شرق الفرات المصير المجهول دخل المناطق المحررة من داعش في شرق الفرات و تابع جانبا من سير عمليات التحرير و عاين الدمار الهائل الذي تعرضت له هجين و التقى عددا كبير من اهالي المنطقة الذين عبروا عن موقفهم الواضح تجاه داعش

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