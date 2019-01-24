داعش في الباغوز.. بين العراق و”الديمقراطية” والفرات

أخبار الآن | السوسة - دير الزور - سوريا (خاص)

تشهد بلدة الباغوز في ريف دير الزور معارك عنيفة، وسط استسلام عدد من مسلحي داعش الأجانب وتسليم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية. هذا وتواصل القوات الديمقراطية التقدم ضمن "معركة دحر الإرهاب" المرحلة الأخيرة من حملة عاصفة الجزيرة، للقضاء على آخر فلول داعش في دير الزور. التفاصيل في التقرير التالي.

تتوجَهُ هذهِ القواتُ إلى بلدةِ الباغوز، حيثُ مسلحو تنظيمِ داعش محاصرونَ في آخرِ معاقلِهِ بين الحدودِ العراقيةِ من جهة، وقواتِ سوريا الديمقراطية من الجهةِ المقابلة.

فعلى الضفافِ الشرقيةِ لنهرِ الفرات تقعُ بلدة الباغور في محافظةِ دير الزور، وفيها يُحاول تنظيمُ داعش الاحتفاظَ بآخرِ مناطقِ احتلالِهِ في المحافظةِ السورية، فضلاً عن توسيعِها من خلالِ استغلالِ الأحوالِ الجويةِ السيئة من أمطارٍ وعواصفَ رمليةٍ، لشنِ هجماتٍ مضادة.

على أطرافِ الباغوز تتمركزُ قواتُ سوريا الديمقراطية، وأبناءُ العشائر التي عانتْ احتلالَ التنظيم، مدعومة ً بغطاءٍ جوي ومدفعي من التحالف الدولي، وتتقدمُ بحذرٍ نحوَ تحريرِ البلدةْ بسببِ كثرةِ الألغام التي يزرَعُها داعش.

قبل التقدم ِ أكثرْ إلى خطوطِ التماس، لا بدَ من استراحةِ محاربْ، ينالُ فيها المقاتلونَ قسطاً من الراحة، قبلَ مواصلةِ القتالْ في معركةِ عاصفةِ الجزيرة التي شارفتْ على نهايتِها بالقضاءِ على تنظيمِ داعش في دير الزور.

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