تسمم الاف العراقيين بملوثات شط العرب

أخبار الآن | البصرة - العراق (حصري - وسام يوسف)‏

أطلـَقت المفوضيةُ العراقية العليا لحقوق الانسان تحذيراتٍ من إستمرار التلوث ‏البيئي لمياه شط العرب مع تزايد خطر ملوحة المياه في محافظة البصرة جنوبي العراق.‏

و أجرت دائرة بيئة البصرة في مختبرها تحليلا لمياه شط العرب التي ُ‏أخذت برفقة فريق أخبار الآن وتـَبين فيها ملوثات عدة تؤدي ‏الى تفشي أمراض خطيرة مثل الملاريا , في وقت هدد فيه نواب البصرة باخراج إحتجاجات إذا لم يكن هناك حل عاجل.‏

ووفق الدوائر البيئية المختصة فإن الملوثات التي تحتويها مياه شط العرب ‏تؤشر أيضا الى مخاطرَ صحيةٍ لا تقلُ عن الخطر البيئي , حيث أخذت بالتسببِ ‏بانتشار مرضِ الملاريا في المدينة , فنتائجُ التحليلِ المخبري أكدت أن نسبةَ ‏التلوثِ الجرثومي بلغت ستينَ في المئة.‏

الى ذلك ذكر مختصون في الصحة والبيئة أن نزول المياه الثقيلة القادمة عبر ‏نهر الكارون من إيران بعد تحويلِ مجرى هذا النهر من قبل طهران هو أحدُ أكبر ‏أسباب التلوثِ في مياه شط العرب والصحةِ, إضافة الى إنخفاضِ منسوب شط ‏العرب , مما أدى الى إرتفاعِ نسبةِ الملوحة الى درجاتٍ متصاعدة , وهذا ما ‏تسبب بحدوثِ حالاتِ تسممٍ لأكثرَ من عشرةِ آلاف مواطن بحسب آخر ‏الإحصاءات الرسمية.‏

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