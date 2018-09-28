تسمم الاف العراقيين بملوثات شط العرب
أخبار الآن | البصرة - العراق (حصري - وسام يوسف)
أطلـَقت المفوضيةُ العراقية العليا لحقوق الانسان تحذيراتٍ من إستمرار التلوث البيئي لمياه شط العرب مع تزايد خطر ملوحة المياه في محافظة البصرة جنوبي العراق.
و أجرت دائرة بيئة البصرة في مختبرها تحليلا لمياه شط العرب التي ُأخذت برفقة فريق أخبار الآن وتـَبين فيها ملوثات عدة تؤدي الى تفشي أمراض خطيرة مثل الملاريا , في وقت هدد فيه نواب البصرة باخراج إحتجاجات إذا لم يكن هناك حل عاجل.
ووفق الدوائر البيئية المختصة فإن الملوثات التي تحتويها مياه شط العرب تؤشر أيضا الى مخاطرَ صحيةٍ لا تقلُ عن الخطر البيئي , حيث أخذت بالتسببِ بانتشار مرضِ الملاريا في المدينة , فنتائجُ التحليلِ المخبري أكدت أن نسبةَ التلوثِ الجرثومي بلغت ستينَ في المئة.
الى ذلك ذكر مختصون في الصحة والبيئة أن نزول المياه الثقيلة القادمة عبر نهر الكارون من إيران بعد تحويلِ مجرى هذا النهر من قبل طهران هو أحدُ أكبر أسباب التلوثِ في مياه شط العرب والصحةِ, إضافة الى إنخفاضِ منسوب شط العرب , مما أدى الى إرتفاعِ نسبةِ الملوحة الى درجاتٍ متصاعدة , وهذا ما تسبب بحدوثِ حالاتِ تسممٍ لأكثرَ من عشرةِ آلاف مواطن بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
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