إنتخابات العراق.. الشعب قال كلمته إزاء التدخل الإيراني

أخبار الآن | بغداد - العراق (وسام يوسف)

أظهرت نتائج الإنتخابات العامة في العراق رفضاً واسعا للتدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية , داعين الحكومة المقبلة الى منع أي تأثيرات أجنبية لاسيما إيران التي قالوا إن تبعات هذا النفوذ إنعكت سلباً على أوضاع البلاد على مدى نحو 15 عاماً.



هذه الشعارات التي إرتقت في سماء بغداد بعد إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية لم تكن بهذا الوضوح قبل هذه الانتخابات ، لكنها اليوم تعبر عن لسان حال الشارع العراقي الذي قال كلمته بوجه التدخلات الخارجية الايرانية في الشأن العراقي.

الرسالة التي بعث بها اغلب المصوتين العراقين في الانتخابات البرلمانية اصبحت واضحه وما عليهم سوى إنتظار كيف ستتعامل معها الحكومة العراقية خلال السنوات الاربع المقبلة.

رغبة الشارع العراقي في الابتعاد عن التدخلات الخارجية وخاصة الايرانية باتت معلنة وواضحة للجميع نتيجة الدمار الذي حل بالعراق جراءها كما يقرأها المراقبون هنا.

الشعب العراقي رمى بالكرة في ملعب الساسة والاحزاب الفائزة بالانتخابات لترجمة رغبته في ابعاد البلد عن التاثيرات الخارجية لاسيما من الجارة الشرقية إيران بعد ان ايقن ان العلاقة التي فرضت عليه ما هي الا نتيجة لصراعات إقليمية حاولت طهران إستغلالها لصالحها على مدى السنوات الخمسَ عشر الماضية.



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