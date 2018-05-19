إعلان النتائج النهائية لإنتخابات العراق وقائمة الصدر أولاً

أخبار الآن | دبي - العراق (حسام الأحبابي)

اُعلنت في بغداد مساء الجمعة النتائج النهائية للإنتخابات العراقية العامة , حيث واصل إئتلاف سائرون الذي يتزعمه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر تصدر القوائم الفائزة محرزا المرتبة الأولى.

وحصل إئتلاف سائرون على مليون و 500 ألف و 862 من أصوات المقترعين , تلاه تحالف الفتح برئاسة هادي العامري الذي حاز مليوناً و 367 ألفاً و 518 صوتاً , ثم إئتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ثالثاً بعد حصوله على مليون و 134 ألفاً و 266 صوتاً , بينما جاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بالمرتبة الرابعة بحصوله على 869 ألفاً و 223 صوتاً , ثم إئتلاف دولة القانون بالمرتبة الخامسة بحصوله على 727 ألفاً و 855 صوتاً , وإئتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي بالمرتبة السادسة بحصوله على 628 ألفاً و 950 صوتاً.

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