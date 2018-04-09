لقطات حصرية.. قادة داعش يهربون ويتركون مسلحيهم للموت

أخبار الآن | غرب الأنبار - العراق (حسام الأحبابي و وسام يوسف)

تعرض أخبارُ الآن لقطات حصرية تكشف مدى الذعر والضياع الذي أصاب فلول داعش بعدما تركهم قادتهم لمواجهة مصير الموت خلال عمليات مطاردتهم لاسيما في المناطق الصحراوية وضواحي المدن في غرب العراق , ويأتي الكشف عن هذه اللقطات في وقت كشفت فيه معلومات أمنية عن أسماء عدد من قادة هؤلاء الفلول.



في الوقت الذي يضيق فيه يومياً الخناقُ على فلول داعش بفعل الملاحقات الواسعة التي يتعرضون لها كل يوم لاسيما في غرب العراق, تكشفُ أخبارُ الآن فيلماً فيديوياً حصلنا عليه بشكل حصري ضمن متابعتنا لعمليات مطاردة بقايا التنظيم في أطراف الأنبار خلال عملية يوم السادس والعشرين من شهر آذار/مارس عام 2018 الحالي , ويُظهِرُ هذا الفيلمُ مدى إنهيار وضياع هؤلاء المسلحين حيث تركهم قادتهم للمجهول أو لمصيرِ موتٍ محتوم على أيدي القوات العراقية.

يبين الفيلم الذي حصلنا عليه كيف حوصرَ فلولُ داعش داخلَ حقلٍ زراعي ثم توالت عليهم قذائفُ مدفعيةِ القوات العراقية التي أصابتهم بالتشتت حيث لا يوجدُ قادةٌ يقودونهم بعد أن فروا بإتجاه مناطقَ صحراوية قرب هيت والرطبة الى جانب مناطقَ تقعُ في أعالي الفرات شمالي الأنبار من جهة شرق سوريا.

المقاطعُ الفيدوية التي حصلنا عليها تظهرُ أيضاً سقوط قتلى وجرحى بين فلول داعش وقد تم تسجيلها من قبل مسلحين تابعين للوحدة الإعلامية في التنظيم , حيث يقول ضباطُ أمنٍ عراقيون أن بقايا داعش يقومون بتصويرِ ما يجري لهم بهدفِ إيصالِ الموقف الى قادتهم لكن من دون جدوى بعد أن هربوا هؤلاء القادة وتركوهم للموت.

كما تظهر المقاطعُ الفيديوية الحصرية مدى الذعرِ الذي خيم على فلول داعش حيث لا دعم ميدانياً ينقذهم من الحصار العسكري الذي تعرضوا له داخلَ الحقل الزراعي , الى جانب عدم مقدرتِهم حتى على إخلاء قتلاهم.

-الى جانب ذلك فقد كشفت المعلوماتُ الإستخباراتية التي حصلنا عليها كشفت ألقابَ ثلاثةٍ من فلول داعش الذين تم العثور على جثثهم في الحقل الزراعي بعد محاصرتِهم في أطراف مدينة الرمادي .. أحد هؤلاء الفلول يدعى سعدون عزام محرز الملقب "أبو عبداللطيف" وهو سوريُ الجنسية وإنتمى للتنظيم سنة 2016 في مدينة دير الزور شرقي سوريا قبلَ أن ينتقلَ الى غرب العراق.

-أما الآخران فهما الملقبان "أبو موسى و أبو عبدالله" حيث فضلت الجهات الإستخباراتية عدمَ الكشف عن إسميهما الحقيقيين مكتفيةً بتأكيد أنهما عراقيان من أهل الأنبار.

-كما تفيد المعلومات الإستخباراتية بأن أمراءَ مجاميعِ فلولِ داعش في غرب العراق كانوا يرسلون مسلحيهم الى أرضِ المعركة من دون قيادة في معظم المواجهات التي يخوضونها , وهذا ما فسرَ سرعةَ إنهيار بقايا التنظيم أمام القوات العراقية.



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