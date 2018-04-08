العبادي: استمرار العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب في العراق

اخبار الان | دبي - الامارات العربية المتحدة (صحف)

أكدَ رئيسُ الوزراء العراقي حيدر العبادي ان تحدي مواجهة الارهاب لتطهيرِ الارضِ من بقايا فلول الارهاب وخلاياهُ النائمة مازالَ قائما مشيرا الى ان المعارك على مستوى تحريرِ الأرض انتهت وتمَ تحريرُ كلِ الأرض العراقية.

ونوه العبادي إلى أن عدةَ دولٍ طلبتِ السماحَ بإطلاعها على المعارك التي تمت، لتدريسها فى أكاديميتها، مؤكدا أن العراق اليوم قويٌ وموحد أكثر من الفترةِ السابقة.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن العبادي قوله، في كلمة خلال حفل مركزي أقامه "شباب النصر" في بغداد، ان الإرهابيين جاؤوا الى العراق من أكثر من 10 دول.

وحذر رئيس الوزراء العراقي من أن الإرهابيين يحاولون التشكل "هنا وهناك" في مناطق بعيدة في الجزيرة والصحراء الغربية وفي الأراضي غير المأهولة بالسكان في كافة أنحاء العراق.

وذكر العبادي أن المجتمع الدولي أعرب عن تقديره العالي لمهنية القوات العراقية في عملياتها ضد داعش.

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أعلن في 21 نوفمبر الماضي القضاء على تنظيم داعش في العراق من الناحية العسكرية.

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