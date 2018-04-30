الموصليون يدحضون تهديدات داعش بالإستعداد ليوم الانتخابات

أخبار الآن | الموصل - العراق

لم تتمكن التهديدات التي أطلقها داعش لإستهداف الانتخابات في العراق من النيل من عزيمة وحماس الموصليين لإعادة بناء الموصل وتطويرها، مؤكدين أن التنظيم الإرهابي الذي تمت هزيمته و إنهار خلال أيام لن ينجح أبداً في التأثير على إرادة الناخبين في التوجه للانتخابات وإختيار ممثليهم دون خوف أو قيد.

بعد أيام من تهديداتٍ أطلقها داعش لإستهداف الانتخابات في العراق لم تأبه جميعُ المناطق التي كانت محتلةً من قبل هذا التنظيم لتهديداته , بل إستعدت ليوم الإقتراع وباتت على موعدٍ مع أولِ انتخاباتٍ برلمانيةٍ, برُغمِ تهديدات التنظيم لإستهداف الناخبينَ والمرشحين إلا أن الأجواءَ الإنتخابيةَ هنا تقولُ غيرَ ذلك , فحماسةُ الموصليين وتشوقُهم لإعادة بناءِ مدينتهم دحضت تهديداتِ داعش وألغتها.

الأجهزةُ الأمنيةُ والمواطنون في الموصل متيقنونَ بأنَ تهديداتِ داعش التي جاءت على لسانِ المتحدثِ باسمه أبو حسن المهاجر لم ينتجَ عنها أيُ تأثير , كما لا وجودَ لها على الأرض , لاسيما وأن التعاونَ بين الأهالي وأجهزةِ الأمن هو الرهانُ الرابحُ الذي إعتمدهُ الموصليون.

الحكومةُ المحلية في الموصل من جانبها نفت وجودَ أي تهديدات جدية بإستهداف العملية الانتخابية في المدينة , وقالت إن داعش الزائلَ لن يتمكنَ من التأثيرِ على العمليةِ الانتخابيةِ في المدينة التي شهدت إنهيارَه وهزميتـَه , مؤكدةً أن جميعَ التحضيراتِ قائمةٌ على قدمٍ وساق.

الأجهزةُ الأمنيةُ العراقية من جانبها تعاملت مع تهديداتِ داعش للعمليةِ الانتخابية على قدرٍ عالٍ من الإستعداد حيث تقومُ بعملياتٍ إستباقية تم خلالَها إلقاءُ القبضِ على خلايا نائمة و إحباطُ مخططاتٍ لأخرى كانت تنتحلُ صفةً أمنيةً لإستهدافِ مسؤولي الموصل , فضلاً عن تنفيذِ إجراءاتٍ محكمة لتأمينِ العمليةِ الإنتخابية وحمايةِ المواطنين والناخبين على حدٍ سواء.

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