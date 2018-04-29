الموصليون يرحبون بمبادرة الإمارات بناء الجامع النوري

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

لاقت مبادرة دولة الإمارات العربية التكفل بإعادة بناء الجامع النوري الكبير في مدينة الموصل لاقت إستحسانا و ترحيباً كبيرين على المستويين الشعبي والرسمي , حيث عد مسؤولون ومواطنون عراقيون مبادرة الإمارات تعبيراً حقيقياً عن الأخوة بين شعبي البلدين , كما انها ليست بجديدة على قيادة الإمارات وشعبها.



هنا تم التوقيع على أول جهد حقيقي ينصب باتجاه إعادة إعمار مدينة الموصل بعد تحريرها , هذا الجهد يتمثل بمبادرة دولة الإامارات العربية المتحدة بالتعاون مع الجانب الفرنسي حيث سيتم بمقتضاها إعادة تأهيل جامع النوري الكبير في المدينة القديمة وبناء مئذتها الحدباء.

الشارع الموصلي والاهالي أبدول سعادتهم الكبيرة بتوقيع هذه الإتفاقية التي ستعيد لمدينتهم أحد أهم رموزها الذي قام تنظيم داعش بتفجيره عندما تيقن بزوال دولة خلافته المزعومة خلال عمليات تحرير المدينة.

مدينة الموصل قلب الحضارة , بهذه العبارة إستهلت وزيرة الثقافة الإمارتية نورة الكعبي كلمتها التي أعلنت فيها أن القيم الإنسانية والحضارية التي توارثت حكومة الإمارات الإستمرار في الحفاظ عليها عن باني الدولة الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هي التي دفعتها إلى تبني هذا المشروع حيث ستنفق أكثر من خمسين مليون دولار على إعمار جامع النوري الكبير.

الروح الأخوية التي تظهرها دولة الامارت تجاه العراق من خلال تبنيها هذا المشروع هو خير دليل على أسس الوحدة العربية والعلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين , لاسيما و أن إهتمام حكومة الإمارات بمكانه مدينة الموصل حضارياً وإنسانياً أصبح واقعاً على الأرض.

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