الملاكمة تعود إلى ليبيا بعد سنوات من منعها

أخبار الآن | مصراته - ليبيا ( محمد عقوب)

تعود رياضة الملاكمة الى الساحة الرياضية الليبية بعد سنوات من منعها و اصبحت هذه الرياضة تستهوي العديد من الشباب خاصة بعد انشاء العديد من القاعات الرياضة المجهزة بجميع المعدات الخاصة لممارسة رياضة الفن النبيل

رياضة الفن النبيل وبعد عودة لها عندما محظورةً في ليبيا ولأكثر من ثلاثة عقود من الزمان ... لا يزال "مفتاح" مع مدرّبه وزملاءه الرياضيين يواظبون على حضور حصصهم التدريبية في نادي السويحلي الرياضي وسط مدينة مصراتة الليبيّة، يرون في رياضة الملاكمة الملقبة برياضةالملوك أوالفنّ النبيل فرصةً لهم ليُثبتوا أنهم قادرون على تحقيق الكثير من الإنجازات والمشاركات في عدّة بطولات.

مفتاح بادي المتحصل على جوائز وميداليات ذهبية في عدة بطولات أُقيمت خلال الفترة الماضية في ليبيا يقول لنا: بأن حبه لرياضة الملاكمة رافقه منذ عدّة سنوات إلّا أن الحظر المفروض على هذه الرياضة حال دون ممارسته لها ولكنّه اليوم وبعد أكثر من ثلاثة عقود قد رجعت بالفعل ويأتي كل يوم لممارسة رياضته المفضلة ويأمل في أن يكون الشباب الآخرون في ليبيا لديهم قابلية لممارستها في نادي السويحلي الرياضي ونوادٍ رياضيّة أخرى.

الدفاع عن النفس من أهم فوائد رياضة المُلاكمة حيث تحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت الذي يتم تخصيه في الحصص التدريبيّة التي يأتي إليها شباب من مُختلف الأعمار يُبرزون فيها مواهبهم ويكتسبون من ها القوة والصحة في آن معاً.

مدرب رياضة الملاكمة جميل الخراز يقول لنا: بأن رياضة الملاكمة في ليبيا وعلى الرغم من غيابها لسنوات طويلة تلقى إقبالاً اليوم من قبل العديد من الشباب الرياضيين خاصة ممن لديهم رغبة حقيقة في هذه الرياضة ويرون فيها رياضة الدفاع عن النفس.

العديد من المجهودات تُبذل اليوم في ليبيا من ترتيب البيت الداخلي للاتحاد الليبي للملاكمة والذي يسعى إلى الرفع من مستوى اللعبة في جميع المناطق الليبية والخامات الشابة الموجودة التي تحتاج إلى الصقل والمتابعة.

اقرأ ايضا:

لقب بطولة "القائد" للملاكمة للسعودية دُنى الغامدي

"عداء" شهم يساعد زميله المنهار لعبور خط النهاية