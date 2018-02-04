لقب بطولة "القائد" للملاكمة للسعودية دُنى الغامدي

أخبار الآن | البلقاء - الأردن (صحف)

حصدت الملاكمةُ السعودية دُنى الغامدي لقبَ بطولةِ ( القائد الدولية) بالملاكمة، التي اختُتمت في محافظةِ البلقاء الأردنية.

وتُعد دُنى الملاكمة َ السعودية َ الوحيدة َ التي تمارسُ رياضةَ الملاكمة على المستوى العربي والدولي.، وقد شاركت العام الماضي ببطولة العرب للملاكمة التي أقيمت أيضاً في الأردن.

وبطولة القائد الدولية تعد أولى مشاركاتها في العام الجديد.

وشهدت البطولة مشاركة عدة أندية من دول عربية وأجنبية، كالنرويج وألمانيا وفلسطين ومصر والعراق والإمارات ولبنان والكويت، إلى جانب الأندية الأردنية.

وفي سياق متصل انطلقت الجمعة، منافسات البطولة العربية الثالثة للملاكمة للشباب مواليد 2000 و2002 المقامة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، خلال الفترة من 2 وحتى 5 فبراير الحالي.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة في تمام الخامسة، مساء اليوم، يشارك في البطولة 11 دولة وهى تونس، الجزائر، المغرب، الأردن، السعودية، العراق، اليمن، فلسطين، الإمارات، ليبيا، بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.

تُقام الفاعليات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث أكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن اختيار الاتحاد العربي الملاكمة للمركز الأوليمبي هو انعكاس واضح لما يمتلكه المركز من بنية تحتية إنشائية رياضية تؤهله لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، متمنيًا إقامة سعيدة لكل الوفود المشارِكة وأداء فنيًّا وتنظيميًّا راقيًا للجنة المنظمة المشرِّفة على تنظيم البطولة.

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