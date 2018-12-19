وضع حجر الأساس لبناء جامع النوري بالموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق - (لؤي أمين)

وسط الدمار الذي لم يرفع بعد عن المدينة القديمة في غرب الموصل، وضع مدير ديوان الوقف السني في العراق عبد الله الهميم وممثلة منظمة اليونيسكو في العراق لويز هاكستاوزن Louise Huckstausen، حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار جامع النوري بتمويلٍ من دولة الإمارات، وسيتضمن المشروع الإبقاء على بقايا المئذنة القديمة وبناء أخرى جديدة، مع توسيع مرافق الجامع، ببناء منشآت جديدة وفق تصريح خاص، أدلى به لأخبار الآن مدير الوقف السني في محافظة نينوى أبو بكر كنعان.

وكان العراق قد توصل إلى اتفاق مع دولة الإمارات في نيسان/أبريل الماضي، على إعادة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء، وأعلنت الإمارات حينها أنها ستمول أعمال البناء بمبلغ قدره نحو 50 مليون دولار.

وكان رئيس الوقف السني العراقي عبد اللطيف الهميم قد أعلن الأحد الفائت عن وضع حجر الأساس، وبدء العمل لإعادة بناء الجامع النوري ومنارة الحدباء التراثية في البلدة القديمة بمدينة الموصل.

وقال الهميم "إعادة بناء هذا الصرح التراثي بعد أن تم تدمير معالمه من قبل أبشع تنظيم إرهابي".

وأضاف أن "بناء الجامع والمنارة، يعود بدوره إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تبرعت بمبلغ 50 مليون دولار من أجل إعادة هذا المعلم التاريخي الحضاري لمحافظة نينوى".

وأوضح أن "عملية بناء هذه المنارة والجامع ستكون على شكل أحدث مع تغيير بسيط للمنارة والجامع التاريخي، والكل يعلم أن منارة الحدباء كانت مائلة وآيلة للسقوط بسبب عمرها التاريخي الذي يعود لمئات السنيين".

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