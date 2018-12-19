العراق بدون وزيرين للداخلية والدفاع

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أرجأ البرلمان العراقي جلسة التصويت على الوزراء المتبقين في التشكيلة الحكومية الجديدة, الى الخميس المقبل بعدما صوت على ثلاث شخصيات لتولي وزارات التخطيط والتعليم العالي والثقافة.



و تسبب خلاف الكتل السياسية على عدم حصول المرشحتين لوزارتي التعليم والهجرة على الأصوات الكافية, كما إستمرت الخلافات على المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع.

ويخطو رئيس الوزراء بهذه الموافقة خطوة أخرى في سبيل إتمام تشكيل حكومته برغم أن الانقسامات حول مرشحي الوزارات الخمس الباقية تسلط الضوء على ضعف موقفه.

وتعوق الخلافات الشديدة، بين كتلتي الإصلاح والبناء المتنافستين بقيادة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف البناء إستكمال تشكيل الحكومة التي تم إقرار 17 فقط من إجمالي 22 وزيرا بها.

ووافق البرلمان على تولي نوري الدليمي وقصي السهيل وعبد الأمير الحمداني مناصب وزراء التخطيط والتعليم العالي والثقافة على الترتيب. وتمت الموافقة بعد اتفاق كتلتي الإصلاح والبناء على السماح بإجراء التصويت بشأن خمس وزارات.





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